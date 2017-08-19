США считают, что в Венесуэле произошел "захват власти"

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают "захватом власти" заявление национального учредительного собрания Венесуэлы о том, что она берет на себя законодательные полномочия парламента, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

"США твердо осуждают решение незаконного учредительного собрания о принятии на себя законодательных полномочий. Этот захват власти направлен на то, чтобы заместить демократически избранную национальную ассамблею (парламент — ред.) авторитарным комитетом, который действует в обход закона. По нашему мнению, демократически избранная национальная ассамблея — единственный легитимный законодательный орган власти", — заявила Науэрт.

"До тех пор, пока режим (президента Николаса) Мадуро будет продолжать вести себя как авторитарная диктатура, мы готовы использовать всю экономическую и дипломатическую мощь Америки, чтобы поддержать народ Венесуэлы, пытающийся восстановить демократию", — добавила Науэрт.

Ранее сообщалось, что учредительное собрание Венесуэлы объявило, что примет на себя законодательные полномочия подконтрольного оппозиции конгресса страны.

В конце июля в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.