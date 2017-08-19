Экс-генпрокурор Венесуэлы обвинила Мадуро в коррупции

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила, что президент страны Николас Мадуро причастен к коррупционному скандалу, связанному с бразильской строительной фирмой Odebrecht.

"Все это нужно рассматривать вместе со случаем Odebrecht, главным коррупционным делом региона… они знают, что у нас есть информация и детали обо всех операциях, суммах и тех, кто обогатился, а также о том, что данное расследование включает Николаса Мадура и его окружение", — заявила Ортега Диас в ходе своего выступления на встрече генпрокуроров латиноамериканских стран, аудиозапись которого она разместила в микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу, максимальную сумму получили чиновники в Венесуэле — 98 миллионов долларов.

Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.