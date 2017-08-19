Экс-советник президента США Бэннон вновь возглавил Breitbart News

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Экс-советник Белого дома по стратегическим вопросам Стив Бэннон вернулся к роли исполнительного председателя Breitbart News, сообщило издание на своем сайте.

Издание отмечает, что Бэннон приступил к работе в пятницу после обеда и возглавил вечернее заседание редакции издания.

"Глобальная экспансия Breitbart с возвращением Стивена лишь усилится, граница нам — небеса", — сказал президент издания Ларри Соллов, комментируя возвращение Бэннона.

В пятницу стало известно, что советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон покинул администрацию по взаимному согласию. Источники сообщали, что советник сам подал заявление об отставке еще 7 августа, но обнародование решения было отложено из-за событий в Шарлоттсвилле.

Бэннон в прошлом был одним из ближайших советников Трампа, но его критиковали за близость к так называемому альтернативному правому движению, особенно после столкновений на прошлой неделе в Шарлоттсвилле. Кроме того, Бэннона подозревали в организации утечек в прессу.

Бэннон отличается откровенной манерой общения и резкими формулировками, которые не всегда соответствуют официальной линии Белого дома. На нынешней неделе Бэннон дал интервью правому изданию American Prospect, в котором назвал раздутой угрозу КНДР и заявил, что намерен произвести кадровые перестановки в Пентагоне и госдепартаменте. Хотя эти министерства подчиняются президенту, неясно, были ли у Бэннона полномочия на подобные инициативы.