Пятнадцать человек находятся в тяжелом состоянии после теракта в Барселоне

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На данный момент в больницах находятся 59 пострадавших в ходе теракта в центре Барселоны, 15 из них — в критическом состоянии, сообщает правительство Каталонии.

"Спустя 24 часа после теракта в Барселоне из 126 раненых 67 человек были выписаны, 59 остаются в больницах (15 в критическом состоянии, 25 — в тяжелом, семь — в состоянии средней тяжести, 12 — с незначительными повреждениями). В Камбрильсе выписали двоих, еще четверо остаются в больницах", — говорится в заявлении каталонского правительства.

Ранее сообщалось, что в больницах находятся 65 человек.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, около 130 пострадали.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает последнего из 12 подозреваемых в причастности к терактам. Четверо из этих людей задержаны, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, один погиб в результате взрыва в Альканаре накануне терактов, еще один также, предположительно, погиб при этом же взрыве. Таким образом, не установлено местонахождение одного подозреваемого. Его личность известна.