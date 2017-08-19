Трюдо сообщил о гибели канадца в результате теракта в Барселоне

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о гибели одного канадца и ранении четырех в результате теракта в центре Барселоны.

"Это большое горе, сегодня я узнал о гибели канадца и ранении еще четверых во время вчерашней трусливой террористической атаки в Барселоне. Софи (Грегуар, жена Трюдо) и я приносим свои соболезнования скорбящим семьям и друзьям (погибших — ред.) и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших граждан Канады", — говорится в заявлении канадского премьера.

Ранее служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии сообщила, что граждане 34 стран погибли или получили ранения в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Пять террористов были ликвидированы. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются 65 человек.

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В связи с терактами задержаны четыре человека: трое марокканцев и один родом из Мелильи, испанского анклава на границе с Марокко.

*Запрещенная в России террористическая организация