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В мире

В Испании разыскивают последнего подозреваемого в причастности к терактам

Сюжет:
Серия терактов в Испании (252)
00:3719.08.2017
(обновлено: 00:39 19.08.2017)
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкТеракты в Испании. Архивное фотоТеракты в Испании. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МАДРИД, 19 авг — РИА Новости. Полиция разыскивает последнего из 12 подозреваемых в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе, его личность установлена, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на информацию главы правоохранительных органов Каталонии Хосепа Луиса Траперо.

Полиция. Архивное фото
© AP Photo / Manu Fernandez
СМИ сообщили о взрывчатке "мать Сатаны" в возможном укрытии террористов

В интервью каталонскому телевидению TV3 Траперо рассказал, что в ходе следствия были установлены личности 12 человек, которые имеют отношение к подготовке нападений в Барселоне и Камбрильсе.

Четверо из этих людей задержаны, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, один погиб в результате взрыва в Альканаре накануне терактов, еще один также, предположительно, погиб при этом же взрыве. Таким образом, не установлено местонахождение одного подозреваемого. Его личность известна.

Личности всех пятерых террористов, ликвидированных после теракта в Камбрильсе, установлены, подтвердил Траперо.

Ситуация на месте теракта в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В Испании опознали тела девяти жертв терактов

Ранее испанские СМИ опубликовали список пятерых террористов, совершивших наезд на пешеходов в курортном городе Камбрильс. Это Мусса Укабир (Moussa Oukabir), Саид Алаа (Said Aallaa), Мохаммед Хичами (Mohamed Hychami), его брат Омар Хичами (Omar Hychami), Юнес Абу Якуб (Younes Abouyaaqoub). Все они марокканцы в возрасте от 17 до 24 лет. Все пятеро были ликвидированы сразу после теракта.

Однако на сегодняшний день полиция не может подтвердить, что именно застреленный в Камбрильсе Мусса Умар управлял минивэном, который совершил наезд на пешеходов в Барселоне.

Митинг против исламизации Европы. 18 августа 2017
© AFP 2017 / Javier Soriano
В Барселоне разогнали митинг против "исламизации Европы"

"Это возможно, но сейчас меньше, чем четыре часа назад", — добавил он. Ранее СМИ сообщали, что, скорее всего, этот теракт совершил 17-летний Мусса Укабир, чей брат был задержан полицией. "Мы не уверены, кто был водителем минивэна", — сказал Траперо.

Один из арестованных — человек, который получил ранение в результате взрыва в доме в муниципалитете Альканар, где, как предполагает полиция, готовились теракты. Взрыв прогремел поздно вечером в среду. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы с использованием газовых баллонов. Погиб один человек. В пятницу правоохранительные органы заявили, что, возможно, обнаружены останки еще одного погибшего. Судмедэксперты должны это установить.

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© 2017 Associated Press
Теракт в центре Барселоны: микроавтобус въехал в толпу

По словам Траперо, взрыв дома в Альканаре накануне терактов смог предотвратить куда более серьезные последствия нападений. "Там готовились гораздо более серьезные вещи", — сказал глава каталонских правоохранительных органов.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются 65 человек.

*Запрещенная в России террористическая организация

Теракты в Испании
© РИА Новости, Инфографика
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Теракты в Испании
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