Спецпредставитель США по Украине встретится с российским коллегой

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России состоится в Минске 21 августа, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе госдепартамента США.

"Специальный представитель США по переговорам на Украине Курт Волкер поедет в Минск (Белоруссия), где встретится 21 августа с представителем российского правительства и обсудит российско-украинские отношения", — отмечается в пресс-релизе.

Госдеп не называет имени российского представителя, но ранее с российской стороны диалог с США по Украине вел помощник президента России Владислав Сурков.

Волкер также посетит Литву, где обсудит Украину, а 23 августа прилетит в Киев, где присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису. Отмечается, что американские представители обсудят "последующие шаги в дипломатических переговорах".

Ранее глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что встреча Суркова и Волкера "скорее всего" состоится в Минске, а дата может быть согласована в ближайшие дни.

По его словам, "американская сторона предлагала встретиться в Вене, российская — в Калининграде. Чеснаков добавил, что Минск для российской делегации — хороший компромисс.