В обход ДНР. Украина начала строить газопровод в Авдеевку

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Киевские власти приступили к строительству газопровода в обход самопровозглашенной Донецкой народной республики от Очеретяного до Авдеевки, которые находятся под контролем украинских силовиков. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Жебривский.

"Приступили к строительству подводного газопровода высокого давления от Очеретяного к Авдеевке: сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ, вскоре уже начнутся первые поставки труб", — написал чиновник.

По его словам, стоимость проекта составляет 58 миллионов гривен. Планируется, что артерию частично профинансирует Авдеевский коксохимический завод. В перспективе в Киеве хотят наладить газоснабжение восьми населенных пунктов: Авдеевки, Красногоровки, Ласточкино, Орловки, деревень Тоненькое и Водяное, а также населенных пунктов Первомайское и Нетайлово.

Себе во вред

Проблема использования инфраструктуры Донбасса приобрела особую актуальность для Киева в начале этого года, когда радикалы объявили о начале транспортной блокады неподконтрольных властям территорий. Поставки угля из самопровозглашенных республик на Украину прекратились, в то же время в Донецке и Луганске заявили, что перенаправят ресурсные потоки в Россию.

В марте президент Украины Петр Порошенко наложил запрет на грузовое и транспортное сообщение с ДНР и ЛНР. При этом в правительстве предупредили, что легализация "блокады" приведет к дальнейшей дестабилизации экономики страны.

Так, премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что прекращение поставок угля из Донбасса станет катастрофой для тяжелой промышленности. "Блокада вызовет остановку металлургических предприятий страны, в металлургическом комплексе сегодня работает 300 тысяч человек. Все то, что мы продаем за границу — это 20% все валютной выручки нашего государства. По-другому, как подрыв экономики, это назвать нельзя", — прокомментировал ситуацию глава кабмина.

В августе в Киеве сообщили, что блокада Донбасса стоила украинскому бюджету 1,5% ВВП. "У нас за первый квартал рост ВВП где-то 2,3%, а расчет был до 4%. Эти 1,5% мы потеряли за счет блокады", — рассказал журналистам заместитель министра по делам неподконтрольных Киеву территорий Юрий Грымчак.

"Перетоки прекратились"

В июле Украина полностью обесточила линии электропередач, связывающие страну с самопровозглашенной ДНР. О новой "энергетической" блокаде сообщил в Facebook глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчик. По его словам, "перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области прекратились 26 июля".

При этом чиновник отметил, что ДНР полностью обеспечивается Старобешевской и Зуевской ТЭС, а также поставками электроэнергии из России.

В Донецке известие о прекращении электроснабжения восприняли спокойно. "ДНР энергетически независима от Украины. Благодаря тому, что мы сами добываем уголь и поставляем его на наши теплоэлектростанции, мы полностью обеспечиваем жителей и предприятия республики электроэнергией", — сообщили РИА Новости в Министерстве угля и энергетики республики.

Поставки электроэнергии в ЛНР прекратились еще в апреле. Тогда Министерство энергетики и угольной промышленности объяснило свой шаг задолженностью Луганска перед украинскими энергокомпаниями.