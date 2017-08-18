Spiegel поместил на обложку Трампа в колпаке "Ку-клукс-клана"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Немецкое издание Spiegel поместило на обложку субботнего выпуска президента США Дональда Трампа в колпаке "Ку-клукс-клана".

Рядом с изображением президента размещена подпись: "Истинное лицо Дональда Трампа".

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Трамп оказался под огнем критики из-за его комментариев о событиях в Шарлоттсвилле. Сперва он заявил, что "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия" идет "с многих сторон". Позднее президент прямо осудил "Ку-клукс-клан", неонацистов и им подобных. После чего вновь возложил ответственность за столкновения в Шарлоттсвилле на "обе стороны". Обвинения в адрес Трампа в том, что он как минимум нейтрально относится к "Ку-клукс-клану" и другим ультраправым, звучали еще во время предвыборной кампании.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Поводом для протестов ультраправых стало решение властей Шарлоттсвилле перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли.