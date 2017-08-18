Spiegel поместил на обложку Трампа в колпаке "Ку-клукс-клана"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Немецкое издание Spiegel поместило на обложку субботнего выпуска президента США Дональда Трампа в колпаке "Ку-клукс-клана".
Рядом с изображением президента размещена подпись: "Истинное лицо Дональда Трампа".
The true face of Donald #Trump. The cover of our latest edition, again designed by @edelstudio. Available now: https://t.co/wUJQWAj93U pic.twitter.com/iafbnjEI8N— SPIEGEL English (@SPIEGEL_English) 18 августа 2017 г.
В минувшие выходные в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Поводом для протестов ультраправых стало решение властей Шарлоттсвилле перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли.