В Испании опознали тела девяти жертв терактов

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Судмедэксперты идентифицировали девятерых погибших в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе, сообщает el País.

Среди них – четверо испанцев, двое итальянцев, одна гражданка Бельгии, американец и гражданка Португалии. Кроме того, пропал семилетний мальчик из Австралии, его мать была ранена в ходе теракта в Барселоне и находится в больнице.

Среди погибших и раненых граждане 34 стран.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство" (группировка запрещена в России). Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются 65 человек.

В связи с терактами задержаны четыре человека: трое марокканцев и один родом из Мелильи, испанского анклава на границе с Марокко.