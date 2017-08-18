В Альканаре под завалами нашли тело еще одного погибшего

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. Архивное фото

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. Архивное фото

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Под завалами дома в муниципалитете Альканар (провинция Таррагона, автономное сообщество Каталония), где, по данным правоохранительных органов, террористы готовили нападения в Барселоне и Камбрильсе, обнаружено еще одно тело, сообщает радиостанция Cadena Ser.

В доме в муниципалитете Альканар (провинция Таррагона) в среду поздно вечером прогремел взрыв, погиб один человек, второй находившийся в здании получил тяжелое ранение. Пострадали также несколько жителей близлежащих домов. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы с использованием газовых баллонов. В четверг, когда сотрудники правоохранительных органов и пожарные начали разбирать завалы, прогремел второй взрыв, шесть человек пострадали. Власти предполагают, что дом в Альканаре был основным местом подготовки терактов в Барселоне и Камбрильсе.

В пятницу работающие на месте специалисты обнаружили еще одно тело, сейчас они разбирают завалы, чтобы его поднять. Специальное подразделение по обезвреживанию взрывчатых веществ (CEDAX) работает крайне осторожно, опасаясь новых взрывов.

Ранее правоохранительные органы Каталонии подтвердили, что раненный в результате первого взрыва в Альканаре задержан по подозрению в причастности к терактам, его допрашивают.

Всего задержаны четыре человека: трое марокканцев и один родом из Мелильи, испанского анклава на границе с Марокко.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство" (группировка запрещена в России). Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали. 65 человек находятся в больницах.

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