В электронной почте госдепа произошел сбой

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сбой в электронной почте госдепартамента США устранен, речь идет о техническом сбое, а не о кибератаке, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Сегодня у нас было немало головной боли — "рухнула" система электронной почты. Совсем недавно ее вернули в рабочее состояние", — сказала Науэрт. "Это был технический сбой", — пояснила она.

На вопрос, не было ли атаки хакеров и не была ли потеряна какая-либо информация, Науэрт ответила: "Насколько я знаю, ничего такого не было".

Аналогичный сбой произошел в госдепартаменте в 2014 году. Тогда в госдепе сообщили о профилактических работах, однако затем обвинили во взломе системы "русских хакеров", не предоставив доказательств. При этом госдепартамент тогда признал, что сознательно давал журналистам неверную информацию, чтобы не помешать расследованию взлома.