СМИ: в Испании ликвидировали трех подозреваемых в причастности к терактам

Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Власти Испании ликвидировали троих из четверых подозреваемых в причастности к совершению терактов, сообщает газета Mundo со ссылкой на правоохранителей.

По данным источников издания, подозреваемые Саид Аалья (Said Aallaa) и Мохаммед Хичами (Mohamed Hychami) были ликвидированы вместе с совершившим наезд водителем Муссой Укабиром в муниципалитете Камбрильс.

Ранее сообщалось, что также разыскивался в связи с терактами Юнес Абуйаакуб (Younes Abouyaaqoub).

По данным газеты El País, ссылающейся на источники в полиции, водитель, устроивший теракт на пешеходной улице Барселоны, был ликвидирован полицией в Камбрильсе.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство*" (группировка запрещена в России). Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

В связи с терактами в Каталонии задержаны четыре человека: трое марокканцев и один родом из Мелильи, испанского анклава на границе с Марокко.

*Запрещенная в России террористическая организация

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