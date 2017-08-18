Резня в Турку: двое погибли, 8 ранены, инцидент пока не считается терактом

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Человек с ножом напал на людей в финском городе Турку, двое граждан погибли, восемь получили ранения — по предварительным данным среди них нет россиян; полиция пока не считает случившееся терактом, тогда как Ростуризм советует россиянам избегать мест массового скопления в Финляндии.

Инцидент произошел на фоне череды терактов в Испании. По данным полиции, человек, вооруженный ножом, напал на площади в центре Турку на прохожих. Двое погибли, восемь человек были ранены. Как сообщили очевидцы, нападение вызвало панику среди людей.

Подозреваемый был задержан, при этом сообщается, что он ранен в ногу и сейчас находится в той же больнице, что и шесть пострадавших от его рук.

Не теракт?



После произошедшего полиция Финляндии усилила меры безопасности по всей стране, полицейские увеличили патрули и начали более тщательное наблюдение. Повысили меры безопасности в столичном аэропорту и на железнодорожных вокзалах.

Изначально правоохранительные органы Финляндии не исключали версию о том, что инцидент в Турку может иметь связь с международным терроризмом. Однако пока она не нашла подтверждения. "На этом этапе дело не рассматривается как теракт. Полиция не подтвердила на этом этапе, что подозреваемый выкрикивал на арабском", — заявил представитель полиции на пресс-конференции.

Россиян просят быть бдительным



Тем не менее, Ростуризм рекомендовал российским туристам, находящимся на территории Финляндии, "сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и следовать указаниям властей".

Ситуационно-кризисный центр МИД России пока не располагает сведениями о том, были ли россияне в числе пострадавших в Турку. В российское консульство в Турку (Финляндия) также пока не поступали данные о россиянах, пострадавших в результате нападения.