МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Из четырех подозреваемых в причастности к терактам в Испании, находившихся в розыске, двое были ликвидированы в Камбрильсе, еще двоих ищет полиция, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции.

Правоохранительные органы пытаются найти Саида Аалья (Said Aallaa) и Юнеса Абуяакуба (Younes Abouyaaqoub). Оба марокканцы, жившие в Жироне. Двое других, ранее объявленных в розыск, Мусса Укабир (Moussa Oukabir) и Мохаммед Хичами (Mohamed Hychami) погибли впоследствии в ходе спецоперации в Камбрильсе, сообщает агентство. Мусса Укабир считается исполнителем теракта в Барселоне.

Саид Аалья родился в Марокко в 1998 году. Юнесу Абуяакубу 22 года, он также родился в Марокко, в Испанию переехал вместе с родителями в 2006 году. Ни один из них ранее не привлекался к ответственности в связи с преступлениями, связанными с терроризмом.

Правоохранительные органы обыскивают дом Саида Аалья в муниципалитете Риполь.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство*" (группировка запрещена в России). Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

В связи с терактами в Каталонии задержаны четыре человека: трое марокканцев и один родом из Мелильи, испанского анклава на границе с Марокко.

*Запрещенная в России террористическая организация

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