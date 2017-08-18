В Литве медведь сбежал на волю из кафе

ВИЛЬНЮС, 18 авг — РИА Новости. Медведь, содержавшийся в вольере в кафе в Йонавском районе сбежал на волю в пятницу вечером, сообщает пресс-служба единого центра помощи.

Как сообщает ведомство, на телефон единого центра помощи Литвы в пятницу в 19.00 (время совпадает с мск) поступило сообщение о том, что в деревне Кирнайчай, Йонавского района из вольера сбежал медведь.

"Опасное животное сбежало из вольера кафе "Plūgo broliai", — говорится в сообщении.

По его данным, информация об инциденте передана районной полиции, агентству по защите окружающей среды и департаменту по противопожарной и спасательной службы.