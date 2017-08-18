СМИ сообщили, где может находиться машина причастных к терактам в Испании

ПАРИЖ, 18 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Правоохранительные органы Испании оповестили своих французских коллег, что одна из машин, арендованных разыскиваемыми по подозрению в причастности к терактам в Каталонии, могла пересечь границу с Францией, передаёт в пятницу газета Parisien.

Речь идёт о белом Renault Kangoo, который в четверг арендовали Юнес Абуйаакуб и Мохаммед Хичами.

"Во второй половине дня в четверг они арендовали фургон, потом найденный в городе Вик… и белый Renault Kangoo. Последняя машина не была обнаружена, и о ней оповестили французскую полицию. Возможно, она пересекла французскую границу", — пишет газета.

Фургон, который арендовали террористы, совершившие теракт в Барселоне, был найден накануне в городе Вик, расположенном в 70 километрах от столицы Каталонии, припаркованным рядом с рестораном Burger King.

В пятницу газета La Vanguardia со ссылкой на документы следствия сообщила, что правоохранительные органы Каталонии разыскивают четырех человек, которые могут быть причастны к терактам в Барселоне и Камбрильсе. Это жители муниципалитетов Риполь и Рибес де Фрезер Мусса Укабир (Moussa Oukabir), Юнес Абуйаакуб (Younes Abouyaaqoub), Саид Аалья (Said Aallaa) и Мохаммед Хичами (Mohamed Hychami).

В настоящее время задержаны четыре человека, в том числе Дрисс Укабир, брат главного подозреваемого в совершении теракта в Барселоне Муссы Укабира. Дрисс заявил, что брат украл у него документы и воспользовался ими, чтобы арендовать фургоны.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

* Запрещенная в России террористическая организация