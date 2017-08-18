КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Целью визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев на День независимости Украины является демонстрация поддержки и инспектирование использования американских вложений в украинскую армию, такое мнение в пятницу выразил в комментарии РИА Новости директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ранее в пятницу посольство Украины в США сообщило, что Мэттис намерен посетить Киев 24 августа, в День независимости Украины.

"Номинально это демонстрация поддержки и проверка тех инвестиций, которые США выделило на украинскую армию — денег и материального имущества", — считает политолог.

По мнению эксперта, ожидать достижения каких-то серьезных договоренностей между США и Украиной во время визита американского гостя не стоит.

Ранее министр обороны Украины сообщал, что в параде ко Дню независимости примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, из них более тысячи участвовали в военной операции в Донбассе. Также в параде будут участвовать десять подразделений из разных стран мира, в том числе США и Великобритании. Свое участие в военном параде подтвердили министры обороны США, Польши, Грузии, Литвы, Латвии, Молдавии, Черногории, Эстонии, а также заместитель министра обороны Великобритании.