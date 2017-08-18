Аккаунт Трампа в Twitter оценили в два миллиарда долларов

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Аккаунт президент США Дональда Трампа в Twitter увеличивает рыночную стоимость сети микроблогов на два миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на аналитика компании Monness Crespi Hardt & Co. Джемса Какмака.

Сумма потерь в случае, если Трамп решит прекратить публикацию заявлений на своей странице, может составить до 20% общей стоимости сайта. Убытки не будут связаны с массовым исходом из социальной сети разочарованных читателей президента и уменьшением прибыли компании от платежеспособных пользователей, а станут следствием негативного восприятия этой новости на рынке ценных бумаг, считает эксперт.

"В мире нет бесплатной рекламы лучше, чем президент Соединенных Штатов", — добавил Какмак.

На страницу американского лидера подписаны 36,2 миллиона человек. С момента регистрации в Twitter в марте 2009 года Трамп опубликовал около 35,6 тысячи сообщений.