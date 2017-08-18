В Барселоне разогнали митинг против "исламизации Европы"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Полиция Барселоны разогнала митинг "против исламизации Европы", который организовали ультраправые активисты, передает корреспондент Sputnik.

Еще одну акцию протеста организовали антифашисты. Между участниками двух акций периодически вспыхивали стычки.

Трансляцию с места событий ведет РИА Новости.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов другой фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Четырех террористов, в том числе, по данным СМИ, водителя фургона в Барселоне, ликвидировали, пятый был ранен и скончался позднее.

По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, 65 человек до сих пор находятся в больницах. Среди погибших и раненых граждане 34 стран. СМИ сообщают, что число жертв выросло до 15 человек.