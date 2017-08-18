Депутат Калашников обвинил украинских политиков в русофобии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал крайним проявлением русофобии возмущение украинских политиков поездкой учеников украинских школ в РФ.
"Это крайнее проявление русофобии отдельных чиновников, не больше того. Для того, чтобы подчеркнуть свою значимость и как-то лишний раз напомнить о своей русофобии. Вот они и цепляются за факты, подобные этому, для того, чтобы раскачать свой авторитет среди националистов", — сказал Калашников РИА Новости.
Вывоз украинских учеников в РФ вызвал возмущение среди украинских политиков. В частности, депутат парламента Наталья Веселова направила депутатский запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию. Глава СБУ Василий Грицак накануне заявил, что ему ничего не известно о вывозе группы украинских школьников в Россию.