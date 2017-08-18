Бэннон покинул должность советника Трампа, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Стивен Бэннон ушел в отставку с поста советника президента Дональда Трампа по стратегическим вопросам, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.

Бэннон в прошлом был одним из ближайших советников Трампа, но его критиковали за близость к так называемому альтернативному правому движению, особенно после столкновений на прошлой неделе в Шарлоттсвилле. Кроме того, Бэннона подозревали в организации утечек в прессу. Бэннон отличается откровенной манерой общения и резкими формулировками, которые не всегда соответствуют официальной линии Белого дома.