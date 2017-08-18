Россия не хочет нападать на НАТО, заявил посол Евросоюза в России

ВИЛЬНЮС, 18 авг — РИА Новости. Россия не хочет нападать на страны НАТО, "Литве следует быть бдительной, но не трусливой", заявил посол Евросоюза в РФ Вигаудас Ушацкас в интервью литовскому изданию Respublika, опубликованном в пятницу.

На вопрос издания об опасениях Литвы в отношении предстоящих белорусско-российских учений "Запад 2017" Ушацкас ответил, что "Литве следует быть бдительной, но не трусливой".

"Необходимо быть бдительными, но не трусливыми… мы слишком запуганы и изнутри, и с внешней стороны. Но, несомненно, мы должны быть готовыми защищать свою родину, выделять необходимые средства в пользу армии, вооружения, расширять число добровольцев", — сказал Ушацкас, добавив, что Россия, по его убеждению, "не собирается нападать на государства НАТО".

По его словам, "реальная угроза возникает не из-за учений как таковых, планов и установок, а из-за обстоятельств, которые могут возникнуть из-за непредвиденных событий, инцидентов".

"Поэтому важно поддерживать рабочие отношения на военном и политическом уровне, для того, чтобы избежать при случившихся недоразумениях эскалации. Это нормальная практика в сфере безопасности и доверия, применяемая со времен противостояния НАТО и Варшавского договора", — добавил он.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. Ранее в Минобороны Эстонии не исключили инцидентов в ходе учений. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил ранее, что во время предстоящих белорусско-российских учений "Запад-2017" особую опасность представляют ошибки организаторов учений, а также провокации.