Клинцевич заявил, что украинцев раздражает русофобская политика Киева

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Русофобская политика властей Украины и попытки украинских чиновников выслужиться не могут не вызывать раздражения у граждан этой страны, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в связи с начатым на Украине разбирательством из-за поездки школьников в Россию.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на заместителя министра образования и науки Украины Павла Хобзея сообщило, что министерство попросило государственную службу безопасности дать правовую оценку вызвавшему в стране скандал случаю. По данным издания, 12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры заявило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

"Это заданный властями тренд русофобской политики, и чиновники пытаются выслужиться, заработать себе дивиденды, спецслужбы проявляют рвение", — считает Клинцевич.

По его словам, такая политика не может "уже не вызывать очень острого раздражения на бытовом уровне". "Простых украинцев это раздражает, но этот тренд спущен сверху и будет только развиваться", — полагает сенатор.