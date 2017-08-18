В Армении завершил работу российский противопожарный самолет Ил-76

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Самолет МЧС России успешно завершил работу по ликвидации природных пожаров на территории заповедника "Хосровский лес" в Армении, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня самолет Ил-76 МЧС России успешно завершил работу по ликвидации природных пожаров на территории заповедника "Хосровский лес" в Республике Армения. За сутки авиацией МЧС России на оставшиеся участки задымлений было сброшено более 40 тонн воды. Российские пилоты работали во взаимодействии с республиканскими наземными пожарно-спасательными формированиями. Благодаря работе российской авиации и местных пожарных удалось сохранить около 2000 видов растений, которыми богат древнейший республиканский заповедник "Хосровский лес", — сказали в МЧС.

В среду в МЧС Армении заявили, что армянским и российским спасателям удалось погасить основные очаги возникшего 12 августа пожара в Хосровском лесу. Ранее в соответствии с запросом правительства Армении в Ереван вылетел российский самолет Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами. В пятницу Ил-76 продолжил полеты над заповедником для обеспечения зон безопасности вокруг дымящихся очагов.

Хосровский лес был основан в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 — эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении. В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.