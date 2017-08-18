СМИ сообщили об отставке советника Трампа по стратегическим вопросам

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам о решении снять с должности советника по стратегическом вопросам Стивена Бэннона, пишет газета The New York Times со ссылкой на два источника в администрации.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники в администрации сообщал, что советник Бэннон может уйти в отставку. По данным портала, шеф аппарата Белого дома Джон Келли примет решение, увольнять ли Бэннона, в ближайшее время.
Бэннон в прошлом был одним из ближайших советников Трампа, но его критиковали за близость к так называемому альтернативному правому движению, особенно после столкновений на прошлой неделе в Шарлоттсвилле. Кроме того, Бэннона подозревали в организации утечек в прессу.The American Prospect, в котором назвал раздутой угрозу КНДР и заявил, что намерен произвести кадровые перестановки в Пентагоне и госдепартаменте. Хотя эти министерства подчиняются президенту, неясно, были ли у Бэннона полномочия на подобные инициативы.
Трамп на этой неделе не ответил на вопрос о возможности отставки Бэннона.