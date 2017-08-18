Число погибших при оползне в Сьерра-Леоне превысило 460 человек

Оползни после сильных дождей и наводнений в Сьерра-Леоне. Архивное фото

Оползни после сильных дождей и наводнений в Сьерра-Леоне. Архивное фото

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Число погибших в результате схода оползня в столице Сьерра-Леоне городе Фритауне достигло 461, из них 156 детей, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя местного морга.

Ранее сообщалось, что было обнаружено около 400 тел погибших.

По словам неназванного чиновника, погибшие уже похоронены. Он отметил, что тела продолжают доставлять в морг.

Сильные ливни в Сьерра-Леоне 14 августа привели к наводнению и сходу оползня, в результате которых в столице страны Фритауне погибли более 400 человек. Число пропавших без вести достигло 600. Поисковые работы продолжаются. Заблокированными в своих домах остаются жители более 1 тысячи домохозяйств. Согласно данным Международного комитета Красного Креста, в результате удара стихии около 3 тысяч человек могли потерять свои дома и остаться на улице.