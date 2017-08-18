Более ста гуманитарных работников погибли в прошлом году в ходе конфликтов

ООН, 18 авг — РИА Новости. Более ста сотрудников гуманитарных организаций погибли в прошлом году, работая в ходе вооруженных конфликтов в мире, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

В пятницу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла памятная церемония в честь сотрудников, погибших при работе в гуманитарных миссиях по всему миру. Церемония традиционно проходит в рамках Всемирного дня гуманитарной помощи.

Выступая на церемонии О'Брайен сообщил, что в прошлом году в результате атак погиб 101 человек из гуманитарных работников, 98 получили ранения и 89 — были похищены.

"В ходе атак также совершались массовые изнасилования женщин-гуманитарных работников в Южном Судане. Значительное большинство погибших и раненых — местный персонал гуманитарных организаций", — подчеркнул замгенсека ООН.

В пятницу также управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) запустило кампанию "Мирные жители — не цель", с хештегом в социальных сетях #NotATarget. Ее цель — привлечь внимание и выразить солидарность с мирными жителями, оказавшимися в охваченных конфликтами районах, и потребовать от мировых лидеров предпринять действия для их защиты.

С 2008 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН 19 августа отмечается как Всемирный день гуманитарной помощи. В этот день в 2003 году в Багдаде произошел крупный теракт — смертник взорвал начиненный взрывчаткой грузовик у отеля "Канал", унеся жизни 22 сотрудников ООН, включая спецпредставителя генерального секретаря по Ираку Серджио ди-Мелло.