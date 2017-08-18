В августе США и Южная Корея проведут совместные военные учения

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. США и Южная Корея проведут в августе совместные учения оборонительного характера с применением компьютерной модели, передает агентство Рейтер со ссылкой на Пентагон.

Как сообщает агентство, учения будут длиться с 21 по 31 августа. В них примут участие 17,5 тысяч американских военнослужащих. Учения направлены на повышение уровня подготовки и поддержание стабильности на Корейском полуострове.

Отмечается, что в учениях также примут участие Австралия, Канада, Колумбия, Дания, Новая Зеландия, Нидерланды и Великобритания.