МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Водитель, устроивший теракт на пешеходной улице Барселоны, был ликвидирован полицией в Камбрильсе, сообщает газета El País со ссылкой на источники в полиции.

Ранее СМИ сообщали, что наезд совершил выходец из Марокко Мусса Укабир, брат задержанного по подозрению в причастности к терактам Дрисса Укабира. Сам Дрисс заявляет, что брат украл у него документы и воспользовался ими, чтобы взять в аренду машины.

К настоящему моменту по подозрению в причастности к терактам полиция задержала четырех человек. По данным СМИ, трое из них — марокканцы, а четвертый — выходец из Мелильи, испанского анклава на границе с Марокко.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов другой фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Четырех террористов ликвидировали, пятый был ранен и скончался позднее.

По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, 65 человек до сих пор находятся в больницах. Среди погибших и раненых граждане 34 стран. СМИ сообщают, что число жертв выросло до 15 человек.

*Запрещенная в России террористическая группировка