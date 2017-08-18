КНДР показала свои угрозы удара по США в серии политических плакатов

Рекламный плакат КНДР Никто не может остановить наш путь! с обвинениями в санкциях США и враждебных стран

Рекламный плакат КНДР Никто не может остановить наш путь! с обвинениями в санкциях США и враждебных стран

ТОКИО, 18 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея отразила свои угрозы ракетного удара по США в серии политических плакатов, опубликованных в пятницу местными СМИ, передало южнокорейское агентство Рёнхап.

Всего в серии издано шесть пропагандистских плакатов, как полагают, в ответ на новые санкции, принятые недавно против Пхеньяна Советом Безопасности ООН.

На плакате "Ответ Кореи!" множество красных ракет из-под северокорейского флага направлены вниз на руины Капитолия. На плакате под названием "Вся территория США в нашем радиусе действия!" красные ракеты устремлены вверх, где на глобусе планеты полыхает силуэт Соединенных Штатов.

© REUTERS / KCNA Рекламный плакат КНДР "Весь регион штата находится в пределах наших ракеты!" с обвинениями в санкциях США и враждебных стран © REUTERS / KCNA Рекламный плакат КНДР "Весь регион штата находится в пределах наших ракеты!" с обвинениями в санкциях США и враждебных стран

Как отметило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), эти плакаты демонстрируют "решимость Корейской народной армии и народа страны стереть с лица земли главные базы агрессии особым превентивным ударом и одержать окончательную победу в противоборстве с США, если будут замечены безрассудные попытки нанести упреждающий удар" по КНДР.

В июле Пхеньян провел два испытания, как утверждается, межконтинентальных баллистических ракет, а затем пригрозил продемонстрировать свои возможности пуском сразу четырех ракет, которые должны упасть в море в 30-40 километрах от острова Гуам. Там у США размещены две военные базы, в которых КНДР усматривает угрозу для своей безопасности.

Северная Корея опасается угрозы со стороны Америки и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака. Однако тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны Совбеза ООН.