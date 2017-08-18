СМИ: решение по отставке Бэннона будет принято в ближайшее время

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон может уйти в отставку, пишет портал Axios со ссылкой на источники в администрации.

По данным портала, шеф аппарата Белого дома Джон Келли примет решение о том, увольнять ли Бэннона, в ближайшее время.

Бэннон в прошлом был одним из ближайших советников Трампа, но его критиковали за близость к так называемому альтернативному правому движению, особенно после столкновений на прошлой неделе в Шарлоттсвилле. Кроме того, Бэннона подозревали в организации утечек в прессу. Бэннон отличается откровенной манерой общения и резкими формулировками, которые не всегда соответствуют официальной линии Белого дома. На текущей неделе Бэннон дал интервью правому изданию American Prospect, в котором назвал раздутой угрозу КНДР и заявил, что намерен произвести кадровые перестановки в Пентагоне и госдепартаменте. Хотя эти министерства подчиняются президенту, неясно, были ли у Бэннона полномочия на подобные решения.

Трамп на этой неделе не ответил на вопрос о возможности отставки Бэннона.