Полиция не считает нападение в Финляндии терактом

СТОКГОЛЬМ, 18 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Атака в городе Турку в Финляндии не рассматривается как теракт, сообщил на пресс-конференции представитель финской полиции.

Неизвестный в пятницу напал с ножом на прохожих в Турку. Полиция сообщила о двух погибших и восьми пострадавших, а также о задержании подозреваемого, который был ранен в ногу.

"На этом этапе дело не рассматривается как теракт. Полиция не подтвердила на этом этапе, что подозреваемый выкрикивал на арабском", — приводит слова представителя полиции шведская редакция финской радиокомпании Yle, которая ведет текстовую трансляцию с пресс-конференции.