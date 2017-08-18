Киев передал Москве ноту протеста в связи с поездкой Путина в Севастополь

Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и глава мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов в Севастополе. 18 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и глава мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов в Севастополе. 18 августа 2017

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины передало МИД РФ ноту протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Севастополь, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Путин в пятницу находится с рабочей поездкой в Севастополе.

"Украинская сторона считает упомянутый визит… грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины… Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", — говорится в сообщении на сайте МИД.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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