Киев передал Москве ноту протеста в связи с поездкой Путина в Севастополь

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины передало МИД РФ ноту протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Севастополь, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Путин в пятницу находится с рабочей поездкой в Севастополе.
"Украинская сторона считает упомянутый визит… грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины… Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", — говорится в сообщении на сайте МИД.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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