"Вклад в черную дыру": Пушков оценил "план Маршалла" для Украины

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинских властей о том, что новый "План Маршалла" для Украины будет ежегодно приносить Киеву пять миллиардов долларов.

"В ЕС скептически относятся к новому плану Маршалла для Украины: вкладывать ежегодно 5 миллиардов в черную дыру киевской коррупции желающих мало", — написал он в своем аккаунте в Twitter

При этом сенатор выразил уверенность, что такое "выбрасывание денег на ветер", скорее всего, поддержат "недавние члены ЕС", такие как страны Прибалтики, поскольку они надеются переложить финансовые затраты на помощь Киеву на другие государства.

Ранее министр экономического развития Украины Степан Кубив сообщил, что в литовском сейме подготовили "Новый европейский план для Украины", разработанный по примеру плана Маршалла. Документ предусматривает направление ежегодной финансовой помощи Украине от ЕС в размере 5 миллиардов евро на экономический рост и развитие.