Очевидец рассказала о панике во время нападения в Турку

СТОКГОЛЬМ, 18 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Очевидец нападения мужчины с ножом на людей в Турку рассказала о панике, которую появление преступника вызвало среди людей этого финского города.

Ранее сообщалось, что неизвестный в пятницу напал с ножом на прохожих в Турку. По сведениям финской радиокомпании Yle , один человек погиб, восемь ранены. Полиция сообщила о задержании подозреваемого, который был подстрелен в ногу. Официальных данных о числе пострадавших или погибших пока нет.

"Мы слышали, как громко закричала на углу площади молодая женщина", — рассказала финскому радио Yle жительница Турку Лаура Лаине. По ее словам, в тот момент она находилась с друзьями в кафе в 20 метрах от места преступления и после крика женщины увидела на площади мужчину с "белым ножом".

"Он размахивал ножом, и мы поняли, что он кого-то ударил… Люди были в панике, плакали и бежали", — добавила Лаине.