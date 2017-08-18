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В мире

Миллиарды евро. Киев назвал стоимость "плана Маршалла" для Украины

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (179)
18:4918.08.2017
(обновлено: 18:55 18.08.2017)
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© Фото : сайт гостиницы "Крещатик"Гостиница Крещатик в центре КиеваГостиница Крещатик в центре Киева
© Фото : сайт гостиницы "Крещатик"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. План экономической поддержки реформ, инициированный Литвой, ежегодно будет приносить Киеву не менее 5 миллиардов евро, заявил первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Президент Украины Петр Порошенко, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск на брифинге после саммита Украина-ЕС. 13 июля 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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По его словам, детали "плана Маршалла" для Украины сейчас активно обсуждаются в международных институтах, уже начато формирование "группы друзей" киевского правительства, которая будет продвигать идею экономической помощи на международной арене.

"Эта инициатива литовского сейма предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции. Речь идет о 5 миллиардах евро в год для поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие", — написал политик в своем Facebook.

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко рассказала РИА Новости, что предложенный Литвой план ранее вошел в резолюцию Европейской народной партии "О мерах долгосрочной поддержки Украины", которая была утверждена на мартовском конгрессе политического движения.

Долгосрочный план поддержки

"План Маршалла" для Украины обсуждался и на 19-м саммите Украина-ЕС, состоявшемся в июле в Киеве. По итогам встречи, Петр Порошенко заявил о том, что европейские лидеры благожелательно отнеслись к идее поддержки реформ, необходимых для стабилизации экономики страны.

Флаги у Киевской городской администрации
© РИА Новости / Стрингер
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"Мы обсудили возможности подготовки нового долгосрочного плана поддержки, который был предложен на саммите "Европейской народной партии", наподобие "плана Маршалла" для Украины", — поделился с журналистами Порошенко на брифинге по итогам саммита.

Как позже отметили эксперты, отсутствие итогового заявления по результатам встречи указывает на то, что не все страны ЕС готовы оказывать Киеву безвозмездную экономическую помощь.

Помощь от партнеров

Первым о необходимости разработки и реализации "Плана Маршалла" заговорил украинский премьер Владимир Гройсман. Еще в феврале он выразил сомнение в том, что страна сможет самостоятельно выйти из экономического и социального кризиса.

"Если есть вопросы, чем Украине могут помочь дружеские мировые, европейские партнеры — это четкий план восстановления Украины. Это "план Маршалла", который мы можем создать совместно, чтобы совместными усилиями ускорить трансформацию, изменения, восстановить секторы, которые сегодня поражены", — заявил глава кабмина.

Президент Украины Петр Порошенко на оперативных сборах руководящего штаба Вооруженных сил Украины в Киеве. Архивное Фото.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Порошенко заявил, что надеется на "план Маршалла" для Украины

При этом Гройсман добавил, что инициатива создания программы экономической реконструкции изначально исходила от ЕС. Однако в 2015 году запланированная "донорская конференция" не состоялась из-за того, что Киев не сумел согласовать с Брюсселем основные положения плана финансовой поддержки.

План Маршалла

План Маршалла — инициированная Вашингтоном программа экономической помощи Западной Европе в первые послевоенные годы. Ее целью было восстановление разрушенного хозяйственного комплекса региона, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности и развитие интеграционных процессов на континенте на взаимовыгодной основе. Участие в плане было предложено и Советскому Союзу, однако Москва отвергла предложение, не желая передавать бывшим союзникам информацию об экономическом положении в стране и рассматривая план как "инструмент влияния" США.

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