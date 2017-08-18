СБУ разберется: поездка школьников в Россию вызвала скандал на Украине

Украинские школьники, направляющихся в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества Здравствуй, Россия!

Украинские школьники, направляющихся в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества Здравствуй, Россия!

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министерство образования и науки Украины попросило СБУ оценить вызвавший скандал случай, когда учительница повезла школьников в Россию, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на заместителя министра Павла Хобзея.

По данным издания, 12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры заявило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

Это вызвало возмущение среди украинских политиков. В частности, депутат Рады Наталья Веселова направила запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию. Глава СБУ Василий Грицак накануне заявил, что ему ничего не известно об этом случае.

"Сейчас каникулы, учителя в отпусках. Когда происходят эти поездки — мы узнали об одной и надеемся, что других нет, мы не можем сказать, что граждане Украины не посещают Россию, граница не является закрытой, и мы не можем и не имеем права запрещать такие поездки, потому что это происходит вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями, и родители принимают то или иное решение ", — рассказал журналистам заместитель министра образования.

По словам Хобзея, ведомство выяснило личность украинской учительницы, она работает в одной из киевских школ преподавателем русского языка. Дирекция школы называет ее хорошим преподавателем, который "добросовестно выполняет свои обязанности".

Хобзей отметил, что министерство пыталось связаться с учительницей, но не смогло. "Наверное, она сейчас находится вместе с детьми (в России — Прим. ред.). Когда вернется, мы попробуем все выяснить", — добавил он.

"Нечего ездить"

В начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что не видит смысла в поездках украинцев в Россию или Донбасс.

"Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме (как) проведать семью, у кого она там есть. Если мы идем в Европу — мы должны идти в Европу", — сказал министр в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

"Как минимум некорректно" Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин назвал наивным и безответственным заявление Омеляна. "Я сомневаюсь, что украинцы в своей массе разделяют мнение министра. Это, конечно, вопрос их внутренней политики, но вообще такие заявления делать, как минимум некорректно, на мой взгляд", — сказал Карасин. "Думаю, что миллионы украинцев, которые живут временно или постоянно у нас в силу сложившихся политических обстоятельств на Украине, будут категорически не согласны с подобного рода высказываниями", — подчеркнул он. © РИА Новости / Владислав Сергиенко Политолог о призыве украинского министра не ездить в РФ: "это не его дело" Зампред Госсовета Крыма Ремзи Ильясов, комментируя слова украинского министра, отметил, что сейчас для Киева "не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать".