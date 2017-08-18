СБУ разберется: поездка школьников в Россию вызвала скандал на Украине

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министерство образования и науки Украины попросило СБУ оценить вызвавший скандал случай, когда учительница повезла школьников в Россию, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на заместителя министра Павла Хобзея.
Это вызвало возмущение среди украинских политиков. В частности, депутат Рады Наталья Веселова направила запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию. Глава СБУ Василий Грицак накануне заявил, что ему ничего не известно об этом случае.
"Сейчас каникулы, учителя в отпусках. Когда происходят эти поездки — мы узнали об одной и надеемся, что других нет, мы не можем сказать, что граждане Украины не посещают Россию, граница не является закрытой, и мы не можем и не имеем права запрещать такие поездки, потому что это происходит вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями, и родители принимают то или иное решение ", — рассказал журналистам заместитель министра образования.
Хобзей отметил, что министерство пыталось связаться с учительницей, но не смогло. "Наверное, она сейчас находится вместе с детьми (в России — Прим. ред.). Когда вернется, мы попробуем все выяснить", — добавил он.
"Нечего ездить"
"Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме (как) проведать семью, у кого она там есть. Если мы идем в Европу — мы должны идти в Европу", — сказал министр в интервью интернет-изданию "Обозреватель".
"Как минимум некорректно"
Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин назвал наивным и безответственным заявление Омеляна.
"Я сомневаюсь, что украинцы в своей массе разделяют мнение министра. Это, конечно, вопрос их внутренней политики, но вообще такие заявления делать, как минимум некорректно, на мой взгляд", — сказал Карасин.
"Думаю, что миллионы украинцев, которые живут временно или постоянно у нас в силу сложившихся политических обстоятельств на Украине, будут категорически не согласны с подобного рода высказываниями", — подчеркнул он.
"Задача украинской стороны, если они любят своих граждан, — организовать нормальный таможенный проход. Если ты собираешься закрываться от всего, ты становишься тем продуктом, который интересен. Спасибо за рекламу, как говорится", — передает RT слова Ильясова.