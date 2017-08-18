Число раненных при теракте в Барселоне французов возросло до 28

ПАРИЖ, 18 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Число раненных в теракте в Барселоне французов возросло до 28, 18 из них по-прежнему находятся в больницах, заявил в ходе пресс-конференции прибывший в пятницу в Испанию глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Ранено 28 французов, из них 18 человек госпитализированы в разные больницы Барселоны. Из восьми тяжелораненых четверо — дети", — сказал министр.
Он добавил, что еще не все тела погибших были опознаны, "но все позволяет думать, что эти данные окончательные, и не придется оплакивать погибших французов".
Ранее МИД Франции сообщил, что в результате теракта в Барселоне пострадали 26 французов, причем 11 из них находятся в тяжелом состоянии. По информации МВД Франции, в тяжелом состоянии находились 17 человек.
К настоящему моменту полиция задержала четырех человек по подозрению в причастности к терактам. Еще одного разыскивает полиция. По сообщениям СМИ, это 17-летний Мусса Укабир, брат одного из задержанных.
*Террористическая организация, запрещенная в России