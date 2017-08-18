Число раненных при теракте в Барселоне французов возросло до 28

ПАРИЖ, 18 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Число раненных в теракте в Барселоне французов возросло до 28, 18 из них по-прежнему находятся в больницах, заявил в ходе пресс-конференции прибывший в пятницу в Испанию глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он сообщил, что восемь человек, в том числе четверо детей, находятся в тяжелом состоянии.

"Ранено 28 французов, из них 18 человек госпитализированы в разные больницы Барселоны. Из восьми тяжелораненых четверо — дети", — сказал министр.

Он добавил, что еще не все тела погибших были опознаны, "но все позволяет думать, что эти данные окончательные, и не придется оплакивать погибших французов".

Ранее МИД Франции сообщил, что в результате теракта в Барселоне пострадали 26 французов, причем 11 из них находятся в тяжелом состоянии. По информации МВД Франции, в тяжелом состоянии находились 17 человек.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство"*. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в городе Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате этих терактов погибли 14 человек, 130 пострадали.

К настоящему моменту полиция задержала четырех человек по подозрению в причастности к терактам. Еще одного разыскивает полиция. По сообщениям СМИ, это 17-летний Мусса Укабир, брат одного из задержанных.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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