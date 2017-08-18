МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы Каталонии разыскивают четырех человек, которые могут быть причастны к терактам в Барселоне и Камбрильсе, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на документы следствия, которые оказались в ее распоряжении.

По данным издания, разыскиваются Мусса Укабир (Moussa Oukabir), Юнес Абуйаакуб (Younes Abouyaaqoub), Саид Аалья (Said Aallaa) и Мохаммед Хичами (Mohamed Hychami). Они жители муниципалитетов Риполь и Рибес де Фрезер, им от 17 до 24 лет.

В настоящее время задержаны четыре человека, в том числе Дрисс Укабир, брат главного подозреваемого в совершении теракта в Барселоне Муссы Укабира. Дрисс заявил, что брат украл у него документы и воспользовался ими, чтобы арендовать фургоны.

Знакомая, на которую ссылается издание, назвала Муссу Укабира "нормальным и симпатичным парнем", добавив, что "крайне удивлена всем происходящим". По ее словам, "у него была компания друзей, все марокканцы". "Он прекрасно говорил на каталанском. Думаю, что приехал сюда, когда ему было три года", — цитирует газета слова девушки.

Задержан также друг Дрисса Укабира, сообщает издание.

Еще один задержанный — брат человека, который вел машину, совершившего наезд на пешеходов в Камбрильсе, пишет Vanguardia. Четвертый — человек, который получил ранение в результате взрыва в Альканаре, где предположительно готовился теракт. Имя этого человека Мохаммед Хоули, ему 21 год и он марокканец.

Из четырех задержанных трое марокканцы, один — выходец из Мелильи, испанского анклава на границе с Марокко.

По словам главы каталонских правоохранительных органов Хосепа Луиса Траперо, ни один из задержанных ранее не привлекался к ответственности в связи с причастностью к терроризму. Он также сообщил, что личности трех из пяти террористов, ликвидированных правоохранительными органами в Камбрильсе, установлены.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство*" (группировка запрещена в России). Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, 65 из них остаются в больницах. Среди погибших и пострадавших много туристов, граждане 34 стран.

*Запрещенная в России террористическая организация

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