Шварценеггер призвал Трампа выступить с критикой расизма

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер осудил митинги неонацистов в Шарлоттсвилле и призвал президента США Дональда Трампа выступить с резкой и однозначной критикой расизма, предложив вариант осуждающей речи.

"Не существует двух сторон фанатизма, как нет двух сторон ненависти. И если вы выбираете идти с флагом, символизирующим убийство миллионов людей, у этого тоже нет двух сторон. Единственный способ перебить громкие, разъяренные голоса ненависти — встретить их еще более громкими и обоснованными речами. Это относится и к Вам, президент Трамп", — сказал Шварценеггер на видеозаписи, опубликованной на его странице в Facebook.

По словам актера, президент США должен недвусмысленно заявить о том, что он не будет поддерживать ненависть и расизм. "Давайте я немного помогу Вам написать речь: "Будучи президентом Соединенных Штатов и республиканцем, я отказываюсь от поддержки шовинистов. Страна, которая победила армии Гитлера — это не место для нацистских флагов. Партия Линкольна не будет поддерживать тех, кто нес боевое знамя потерпевших поражение конфедератов", — торжественно говорит экс-губернатор.

После произнесения предложенного варианта президентской речи в руках Шварценеггера появляется статуэтка Трампа с качающейся головой и актер произносит: "Это же не так сложно? Видите, я же говорил".

Экс-губернатор также обратился напрямую к неонацистам Шарлоттсвилля. "Ваши герои — проигравшие. Вы поддерживаете гиблую идею. Поверьте, я знаю настоящих нацистов", — сказал Шварценеггер. Он напомнил, что родился в Австрии в 1947 году и был окружен "сломленными людьми, вернувшимися с войны и переполненными шрапнелью и виной", "людьми, которых сбила с пути гиблая идеология".

В субботу в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла местная жительница Хезер Хейер, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.