В теракте в Барселоне погиб трехлетний ребенок

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Среди четырнадцати жертв терактов, произошедших в Испании, — трехлетний ребенок, сообщает газета La Vanguardia.

Он погиб в Барселоне, когда минивэн въехал на пешеходную улицу Рамбла и начал давить людей. Погиб также его двоюродный дед, 65-летний Франсиско Лопес Родригес, уроженец Лантейры (провинция Гранада, автономное сообщество Андалусия). Супруга погибшего испанца и ее племянница получили тяжелые ранения.

Семья жила в муниципалитете Руби (провинция Барселона).

В четверг вечером автофургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 14 человек погибли, более 130 пострадали, среди них граждане почти 20 стран. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Спустя несколько часов фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек. Один раненый позже скончался. В ходе перестрелки полиция ликвидировала пятерых террористов. К настоящему моменту полиция задержала четырех подозреваемых.

* Запрещенная в России террористическая организация