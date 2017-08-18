После терактов в Испании 17 человек находятся в критическом состоянии

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Шестьдесят пять человек, пострадавших в двух терактах в Испании, остаются в больницах, 17 из них в критическом состоянии, сообщает Гражданская защита.

Во время теракта в Барселоне погибли 13 человек, около 130 были ранены. На данный момент в больницах остается 61 человек, в том числе состояние 17 пациентов оценивается как критическое, 25 – как тяжелое, 7 – средней тяжести, еще 12 человек получили легкие ранения.

В больницах провинции Таррагона, куда были доставлены пострадавшие в теракте в Камбрильсе, остаются четверо, трое в тяжелом состоянии, состояние еще одного пациента медики оценивают как средней тяжести. Ранее стало известно, что в пятницу один из получивших ранение в ходе теракта в этом курортном городе скончался.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали. Среди погибших и пострадавших много туристов, граждане 34 стран.

К настоящему моменту полиция задержала четырех человек по подозрению в причастности к терактам. Еще одного разыскивает полиция. По сообщениям СМИ, это 17-летний Мусса Укабир, брат одного из задержанных.

* Террористическая организация, запрещенная в России.