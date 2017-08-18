Полицейский в одиночку убил четырех из пяти террористов в Камбрильсе

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Один сотрудник полиции Каталонии смог ликвидировать четырех из пяти террористов, совершивших наезд на людей в курортом городе Камбрильс, располагающемся в 120 километрах от Барселоны, пишет газета El Mundo.

"Они ехали в автомобиле, и когда оказались в людном месте, начали сбивать прохожих", — сообщил советник министерства внутренних дел Каталонии Хоакин Форн.

Как пишет издание со ссылкой на правоохранительные органы, убитые являлись членами джихадистской ячейки и намеривались совершить такую же атаку, как в Барселоне.

В четверг вечером автофургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 130 пострадали, среди них граждане почти 20 стран. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Спустя несколько часов фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек. Один раненых позже скончался. В ходе перестрелки полиция ликвидировала пятерых террористов. К настоящему моменту полиция задержала четырех подозреваемых.

*Террористическая организация, запрещенная в России

За развитием ситуации в Барселоне следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>



