Генкольсунство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Финляндии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Генеральное консульство России в Турку (Финляндия) выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при нападении неизвестного в этом городе, сообщил представитель дипмиссии.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку. Несколько человек получили ранения. Полиция открыла огонь по нападавшему. Один человек задержан.

"Я конкретно связался с полицией, и полиция в данный момент выясняет обстоятельства происшествия. Более полная информация будет представлена полицией позднее через СМИ", — сообщил РИА Новости атташе генконсульства Вадим Биккужин.