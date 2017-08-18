В аэропорту Торонто из-за технических сбоев пассажиры остались без багажа

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Сотни пассажиров авиакомпании Air Transat, прибывших в аэропорт британского города Бирмингем, остались без багажа в результате технических сбоев в аэропорту Торонто в Канаде, сообщает издание Mail Online.

По данным издания, накануне самолет Air Transat выполнял шестичасовой перелет из Торонто в Бирмингем. По прилете только 85 пассажиров из 300 получили свой багаж.

Вылет самолета был задержан на три часа в связи с технической неполадкой в системе багажа. "Когда мы прибыли в Бирмингем после трехчасовой задержки, все были измотаны и немного возмущены. Вы можете себе представить, что мы почувствовали, когда нам сказали, что наш багаж не прилетел", — заявил пассажир самолета Дэймон Браун.

Представитель авиакомпании Air Transat извинилась за задержку вылета и проблемы с получением багажа. "В Пирсоне (международный аэропорт Торонто — ред.) были серьезные проблемы из-за технических сбоев, и график многих наших рейсов, включая рейс…TS164, был нарушен. Мы технически не могли проинформировать каждого пассажира о статусе его багажа до вылета самолета, однако мы предупреждали пассажиров о проблемах с сортировкой багажа. Мы советуем всем пассажирам, которые еще не получили свой багаж, поддерживать связь с аэропортом Бирмингема, который оповестит их, как только багаж прибудет в Великобританию", — заявила она.

Другие пассажиры, совершившие на этой неделе перелеты между Канадой и Великобританией, также столкнулись с подобными проблемами, добавляет издание. В частности, проблемы наблюдались на рейсах из лондонского аэропорта Гатвик в канадский город Калгари, а также из аэропорта Пирсон в аэропорт Гатвик.