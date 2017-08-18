Трамп преобразовал Киберкомандование США в отдельную структуру

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп сообщил в заявлении, что решил преобразовать Киберкомандование США в отдельную полноценную структуру из подразделения Стратегического командования.

"Я распорядился, чтобы Киберкомандование США было повышено до статуса объединенного боевого командования, которое сосредоточится на операциях в киберпространстве", — заявил Трамп.

"Новое объединенное боевое командование укрепит наши операции в области кибербезопасности и создаст больше возможностей для улучшения обороны нашей страны. Повышение статуса Киберкомандования США показывает, что мы решительно настроены бороться с угрозами в киберпространстве и поможем обеспечить уверенность наших союзников и партнеров, а также будем сдерживать наших противников", — сказал Трамп.

По его словам, министр обороны США также рассматривает дальнейшие шаги по повышению статуса Киберкомандования, которое на данный момент будет входить в структуру Агентства национальной безопасности.