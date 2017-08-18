В МОМ обеспокоены ростом числа беженцев в Испании

ЖЕНЕВА, 18 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Рост количества мигрантов, прибывающих в Испанию через Средиземное море, может привести к чрезвычайной ситуации, заявил в пятницу официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

"Мы понимаем из сообщений наших экспертов, которые работают на месте, что Испания сейчас переживает то же, что и Греция в начале 2015 года или еще раньше Италия. Если этот тренд продолжится с той же скоростью, с какой идет сейчас, это может стать большой чрезвычайной ситуацией", — сказал он на брифинге.

По данным МОМ, в Испанию по Средиземному морю из Марокко с начала нынешнего года добрались 9 тысяч беженцев, что превышает показатели за весь 2016 год. Также на маршруте был зарегистрирован 121 погибший. Несмотря на то что лодки, на которых прибывают мигранты, гораздо меньше, чем те, которые используют контрабандисты на маршрутах из Ливии в Италию и Грецию, их поток идет ежедневно.

В МОМ отмечают, что количество мигрантов и беженцев, прибывших в Европу с начала года, на середину августа приблизилось к 120 тысячам человек. Это в два раза меньше, чем данные за тот же период прошлого года. Погибшими в Средиземном море считаются 2408 человек.

Наибольшее количество мигрантов прибыло к берегам Италии, на втором месте Греция, на третьем Испания. Замыкает четверку Кипр.