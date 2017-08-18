Тиллерсон подтвердил смерть гражданина США при теракте в Барселоне

ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу подтвердил гибель одного американца во время теракта в Барселоне.

"Наши мысли и молитвы вместе с семьей погибшего. Их (родственников – ред.) ждут очень тяжелые недели", — сказал Тиллерсон, выступая перед студентами в Вашингтоне.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство" (запрещено в России). Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали.