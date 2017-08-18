Киев начал прокладывать новый газопровод в обход ДНР

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Украинские власти начали прокладывать газопровод от Очеретяного до Авдеевки, которая находится под контролем силовиков, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ и вскоре уже начнутся первые поставки трубы", — написал Жебривский в Facebook

Стоимость проекта, по его словам, оценивается в 58 миллионов гривен (2,2 миллиона долларов). Часть суммы должен профинансировать Авдеевский коксохимический завод.

Чиновник отметил, что решение о строительстве было принято в июне, когда из-за обстрелов был поврежден действующий газопровод.